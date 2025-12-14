CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Samsun'da kazanan Başakşehir: İşte maçın özeti

Samsun'da kazanan Başakşehir: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Samsunspor sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi 2-0 kazandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 21:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsun'da kazanan Başakşehir: İşte maçın özeti

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Eldor Shomurodov ve 83. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

SHOMURODOV ONUACHU'YU YAKALADI

RAMS Başakşehir'in golcü ismi Eldor Shomurodov, Samsunspor'a attığı gol ile bu sezon Trendyol Süper Lig'de 11. golünü kaydetti. Özbek futbolcu bu golü ile Trabzonspor'un golcüsü Onuachu'ya zirvede ortak oldu.

BERTUĞ'DAN ÜST ÜSTE 2. GOL

RAMS Başakşehir'de Bertuğ Yıldırım, geçen hafta Fenerbahçe ağlarına attığı gol ile takımına 1 puanı getirirken bu hafta da Samsunspor'u boş geçmeyerek galibiyete katkı sağladı.

SAMSUNSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Samsunspor'un, Trendyol Süper Lig'de bu maç ile birlikte galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. Karadeniz temsilisi son olarak 9 Kasım tarihinde İkas Eyüpspor'u mağlup etmişti.

Bu mücadele ile birlikte RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de puanını 20'ye yükseltti. Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak. RAMS Başakşehir ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Beşiktaş'ta yıldız isim kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon
Trabzonspor-Beşiktaş | CANLI
DİĞER
İsmail Kartal için geri dönüş iddiası! Muhtemel yeni adresi
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldı
Sergen Yalçın'dan flaş Rafa Silva açıklaması!
Fatih Tekke: İlk yarının en kritik maçı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor ile Iğdır FK yenişemedi! Pendikspor ile Iğdır FK yenişemedi! 21:05
Beşiktaş'ta yıldız isim kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon Beşiktaş'ta yıldız isim kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 20:43
Sergen Yalçın'dan flaş Rafa Silva açıklaması! Sergen Yalçın'dan flaş Rafa Silva açıklaması! 19:34
Başkan Erdoğan: Haftanın 2-3 günü basketbol oynuyorum Başkan Erdoğan: Haftanın 2-3 günü basketbol oynuyorum 19:33
Fatih Tekke: İlk yarının en kritik maçı Fatih Tekke: İlk yarının en kritik maçı 19:27
M. City zirve takibini sürdürdü! M. City zirve takibini sürdürdü! 19:10
Daha Eski
Kocaelispor 1 puanı 90+3'te kurtardı! Kocaelispor 1 puanı 90+3'te kurtardı! 19:02
Dev maçın galibi Ajax! Dev maçın galibi Ajax! 18:34
İzmir'de kazanan Trabzonspor! İzmir'de kazanan Trabzonspor! 18:26
Ümraniyespor deplasmanda galip! Ümraniyespor deplasmanda galip! 18:22
Trabzonspor-Beşiktaş | CANLI Trabzonspor-Beşiktaş | CANLI 17:57
Samsunspor-Başakşehir | CANLI Samsunspor-Başakşehir | CANLI 17:47