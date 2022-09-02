MEGA PİTON YARATIĞA KARŞI (MEGA PYTHON VS GATOROID) FİLMİNİN KONUSU NE? | Mega Piton Yaratığa Karşı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Mary Lambert'in oturduğu Mega Piton Yaratığa Karşı filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dev piton ile mücadeleyi anlatan film hakkında araştırılan Mega Piton Yaratığa Karşı (Mega Python vs Gatoroid) filminin konusu ne? Mega Piton Yaratığa Karşı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MEGA PİTON YARATIĞA KARŞI (MEGA PYTHON VS GATOROID) FİLMİNİN KONUSU NE?

Florida'da halk büyük bir tehlike içindedir, herkeste bir tedirginlik havası hakimdir. İnsanlar birer birer yok olmaktadır. Dev piton ile Gatoroidlerin arasında süren savaş daha kaç kişiye mal olacaktır?

MEGA PİTON YARATIĞA KARŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kathryn Joosten

Deborah Gibson

A Martinez

Arden Cho

Carey Van Dyke

Chris Neville

Jack N. Harding

Jay Beyers

Jeff Dujardin

Kaiwi Lyman

Kevin M. Horton

Kirk Bovill

Kristen Wilson

Micky Dolenz

Patrick Hancock

Robert R. Shafer

Tiffany

Tommy Lukasewicz Tekpart

MEGA PİTON YARATIĞA KARŞI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı bilim kurgu filmi Mega Python vs Gatoroid, 2011 yılında gösterime girdi.