KOMŞUM BİR AJAN (KEEPING UP WITH THE JONESES) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? - Komşum Bir Ajan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Michael LeSieur tarafınadn kaleme alınan ABD aksiyon komedi türündeki Komşum Bir Ajan filmi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Greg Mottola'nın yönettiği film hakkında arama motorlarında araştırılan Greg Mottola'nın Komşum Bir Ajan filminin konusu nedir, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KOMŞUM BİR AJAN (KEEPING UP WITH THE JONESES) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Casusluk komedisi türü filmde bir banliyö çifti görünüşte mükemmel bir çift olan yeni komşularının hükümet casusu olduğunu öğrendiklerinde uluslararası casusluk komplosunun ortasında kalakalırlar.

KOMŞUM BİR AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeff Gaffney olarak Zach Galifianakis

Jon Hamm Tim Jones olarak

Isla Fisher Karen Gaffney olarak

Natalie Jones olarak Gal Gadot

Matt Walsh Dan Craverston olarak

Maribeth Monroe , Meg Craverston olarak

Patton Oswalt Bruce Springstine / Akrep olarak

Kevin Dunn Carl Pronger olarak

Jona Xiao Stacey Chung olarak

Bobby Lee , Ricky Lu olarak

KOMŞUM BİR AJAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015'te Amerika Birleşik Devletleri'nde çekimine başlanan Komşum Bir Ajan filmi, 21 Ekim 2016'da piyasaya sürüldü.