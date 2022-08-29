Haberler Magazin KOMŞUM BİR AJAN (KEEPING UP WITH THE JONESES) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? - Komşum Bir Ajan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

KOMŞUM BİR AJAN (KEEPING UP WITH THE JONESES) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? - Komşum Bir Ajan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Greg Mottola'nın oturduğu Komşum Bir Ajan Filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Sinemseverlerden tam not alan filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim tarihini haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:01
KOMŞUM BİR AJAN (KEEPING UP WITH THE JONESES) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? - Komşum Bir Ajan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Michael LeSieur tarafınadn kaleme alınan ABD aksiyon komedi türündeki Komşum Bir Ajan filmi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Greg Mottola'nın yönettiği film hakkında arama motorlarında araştırılan Greg Mottola'nın Komşum Bir Ajan filminin konusu nedir, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KOMŞUM BİR AJAN (KEEPING UP WITH THE JONESES) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Casusluk komedisi türü filmde bir banliyö çifti görünüşte mükemmel bir çift olan yeni komşularının hükümet casusu olduğunu öğrendiklerinde uluslararası casusluk komplosunun ortasında kalakalırlar.

KOMŞUM BİR AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Jeff Gaffney olarak Zach Galifianakis
  • Jon Hamm Tim Jones olarak
  • Isla Fisher Karen Gaffney olarak
  • Natalie Jones olarak Gal Gadot
  • Matt Walsh Dan Craverston olarak
  • Maribeth Monroe , Meg Craverston olarak
  • Patton Oswalt Bruce Springstine / Akrep olarak
  • Kevin Dunn Carl Pronger olarak
  • Jona Xiao Stacey Chung olarak
  • Bobby Lee , Ricky Lu olarak

KOMŞUM BİR AJAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015'te Amerika Birleşik Devletleri'nde çekimine başlanan Komşum Bir Ajan filmi, 21 Ekim 2016'da piyasaya sürüldü.

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