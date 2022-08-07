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KOD ADI OLYMPUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğuna Antoıne Fuqua'nın oturduğu 2013 yapımı Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen) filmi gündemde yerini aldı. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak ve sinema keyfini evlere taşıyacak Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen) filminin konusu, oyuncuları ve filmin ne zaman çekildiği araştırılmaya başladı. İşte Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen) filmine dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 09:30
KOD ADI OLYMPUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen) filminin konusu ve oyuncuları, filmseverler tarafından merak edilmeye başladı ve televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan filme dair detaylar araştırılmaya başladı. İşte Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen) filminin detayları...

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir.

İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Gerard Butler
  • Aaron Eckhart
  • Morgan Freeman
  • Angela Bassett
  • Robert Forster
  • Cole Hauser
  • Finley Jacobsen
  • Ashley Judd
  • Melissa Leo
  • Dylan McDermott
  • Radha Mitchell
  • Rick Yune

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