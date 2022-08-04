Haberler Magazin ZOR ÖLÜM 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Zor Ölüm 4 (Die Hard 4) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

ZOR ÖLÜM 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Zor Ölüm 4 (Die Hard 4) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Len Wiseman'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Zor Ölüm 4 (Die Hard 4) filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2007 yapımı Zor Ölüm 4 filmine dair merak edilenler ve filmin konusu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 14:30
ZOR ÖLÜM 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Zor Ölüm 4 (Die Hard 4) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Zor Ölüm 4 (Die Hard 4) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Zor Ölüm 4 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2007 yapımı aksiyon filmi Zor Ölüm 4 detayları haberimizde...

ZOR ÖLÜM 4 (DİE HARD 4) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Geçen yıllarda artık yaşlanmaya başlayan polis memuru John McClane, karısından boşanmış ve alkol tedavisi görmektedir. Artık polis departmanında çalışmayan McClane, devlete bağlı bir güvenlik biriminde tehlikeli bilgisayar korsanlarını takip etmektedir. Matt Foster isimli genç bir korsanı tutuklamak için yolda olduğu sırada, üstelik trafiğin içinde sıkışmış durumda iken, bir terörist saldırısı yaşanır. Greg Pope tarafından yönetilen bir bilgisayar korsanları çetesi, Amerika'nın bilgisayar altyapı unsurlarına saldırıp, sistemleri teker teker kapatmaktadırlar. Çete, bankalar arası bilgisayar ağlarına ve borsaya da müdahale etmiştir. Amerika'nın ekonomisi çökmeye başlamıştır. Bütün ulus çöküp dağılmadan önce McClane ve Foster ikilisinin teröristlerin ne yapmaya çalıştıklarını anlayıp, bir an önce onları durdurmaları gerekmektedir.

ZOR ÖLÜM 4 (DİE HARD 4) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Bruce Willis - Teğmen John McClane
  • Justin Long - Matthew "Matt" Farrell, New Jersey'li bir Bilgisayar korsanı
  • Timothy Olyphant - Thomas Gabriel, baş Antagonist
  • Mary Elizabeth Winstead - Lucy Gennero-McClane, Farrell ile birlikte, Thomas Gabriel'in yardımcıları tarafından kaçırılan McClane'in hırçın kızı.
  • Maggie Q - Mai Linh, Gabriel'in ana suç ortağı ve kız arkadaşı
  • Kevin Smith - Frederick "Warlock" Kaludis, Farrell'in bilgisayar korsanı arkadaşı
  • Cliff Curtis - Miguel Bowman, FBI Siber Suç Bölümü Müdür Yardımcısı
  • Jonathan Sadowski - Trey, Gabriel'in esas sadık yardımcısı
  • Edoardo Costa - Emerson, Gabriel'in esas sadık yardımcısı
  • Cyril Raffaelli - Rand, Gabriel'in sadık yardımcısı
  • Yorgo Constantine - Russo, Gabriel'in sadık yardımcısı
  • Chris Palermo - Del, Gabriel'in sadık yardımcısı
  • Andrew Friedman - Casper, Gabriel ile çalışan bir bilgisayar korsanı
  • Željko Ivanek - Ajan Molina, Bowman'ın yardımcısı
  • Christina Chang - Taylor,- Bowman için çalışan F.B.I. ajanı
  • Sung Kang - Raj, - Asya-Amerikalı F.B.I. görevlisi
  • Tim Russ - Ajan Summer

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