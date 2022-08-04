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Duy Beni 5. BÖLÜM İZLE - Duy Beni İZLE 5. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Duy Beni dizisinde heyecan dorukta. Duy Beni 4 Ağustos Perşembe günü ekranlara gelecek. Duy Beni 5. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Duy Beni son bölüm bilgileri ve Duy Beni dizisinin 5. ve son bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 02:40 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 03:00
Duy Beni 5. BÖLÜM İZLE - Duy Beni İZLE 5. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Duy Beni dizisi 5. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Duy Beni 5. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Duy Beni son bölüm bilgileri...


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DUY BENİ 5. BÖLÜM KONUSU

Ekim'in zorbaların maskesini düşürmek için kurduğu oyun, Kanat'la fotoğrafının yayınlanmasıyla bozulur. Ekim, kendi oyununda yenilirken Leyla'nın bu fotoğrafı görmesiyle ikilinin arasına uçurum girer.Ekim'le Kanat ayrı ayrı fotoğrafı yayınlayanın peşine düşerken, Leyla hem Ekim'e hem Kanat'a öfkelidir.

Fotoğrafın herkesin önünde yayınlanması, Melisa'yı Ekim'e karşı iyice doldurur.Ozan'ın Bekir'den aldığı bir bilgiyle Ekim'in yumuşak karnını keşfederler.Onu hiç beklemedikleri bir yerden vurmak için plan yaparlar. Ekim, zorbaların yanında hiç beklemediği birini görür.

Bahar ve Selim okuldaki hiyerarşiyle savaşmaya devam ederken Bahar, kendini çaresiz ve işe yaramaz hissetmeye başlamıştır. Bu hislerden sıyrılıp kendini suçlamayı bırakması için en büyük destekçisi Selim olur.

Leyla, şahit olduğu fotoğraftan sonra Kanat ve kendisiyle alakalı önemli bir karar alır.Bu karar,Gerçek Kolejinde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.

Gerçek Koleji'nde herkes birbiriyle savaş halindeyken,Aziz kenarda tek başına başka bir oyun kurmanın peşindedir. Bu oyun, Ekim'in Kanat hakkında şok edici bir gerçeği öğrenmesine sebep olur.

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