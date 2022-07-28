JURASSIC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2018 yapımı aksiyon filmi Jurassic World: Yıkılmış Krallık detayları haberimizde...

JURASSIC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tema parkı ve lüks tatil yeri Jurassic World dinozorlar tarafından yok edileli dört yıl olmuştur. Isla Nublar, hayatta kalan dinozorların ormanlarına sığındığı ve insanlar tarafından terk edilmiş bir yer hâline gelmiştir. Adanın uykuda olan yanardağı harekete geçince, Owen ve Claire adada kalan dinozorların soyunun tükenmesini engellemek için bir kurtarma kampanyası başlatır. Owen, hala ormanın derinliklerinde kayıp olan öncü raptor Blue'yu bulmak ister, Claire ise bu yaratıklara saygı duyduğunu anlamıştır ve misyonunu yerine getirmeye kararlıdır. Adaya vardıkları sırada lavların da harekete geçmesiyle, bu macera tüm gezegeni, prehistorik çağlardan beri görülmemiş ölümcül bir tuzağa sürükler.