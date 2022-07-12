Haberler Magazin GÖREVİMİZ TEHLİKE 6: YANSIMALAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Görevimiz Tehlike: Yansımalar filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

GÖREVİMİZ TEHLİKE 6: YANSIMALAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Görevimiz Tehlike: Yansımalar filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Christopher McQuarrie'nin üstlendiği 2018 yapımı Görevimiz Tehlike: Yansımalar filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan Görevimiz Tehlike: Yansımalar filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 17:19 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 17:30
GÖREVİMİZ TEHLİKE 6: YANSIMALAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Görevimiz Tehlike: Yansımalar filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Görevimiz Tehlike 6: Yansımalar filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Görevimiz Tehlike 6: Yansımalar filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2018 yapımı aksiyon filmi Görevimiz Tehlike 6: Yansımalar detayları haberimizde...

GÖREVİMİZ TEHLİKE 6: YANSIMALAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İkonik jan Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve tanıdık birkaç dostu sıkıntılı bir zamandadır. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşer ve denetimsizliği sebebiyle CIA'in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyulur.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 6: YANSIMALAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Tom Cruise
  • Rebecca Ferguson
  • Simon Pegg
  • Henry Cavill
  • Vanessa Kirby
  • Ving Rhames
  • Sean Harris
  • Michelle Monaghan
  • Angela Bassett
  • Alec Baldwin
  • Frederick Schmidt
  • Kristoffer Joner
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