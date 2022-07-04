Haberler Magazin BUMBLEBEE FİLMİNİN KONUSU NE? Bumblebee filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

BUMBLEBEE FİLMİNİN KONUSU NE? Bumblebee filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Travis Knight'nin üstlendiği 2018 yapımı Bumblebee filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Bumblebee filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:30
BUMBLEBEE FİLMİNİN KONUSU NE? Bumblebee filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Bumblebee filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Bumblebee filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2018 yapımı komedi ve aksiyon filmi Bumblebee detayları haberimizde...

BUMBLEBEE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki "decepticon"lardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.

BUMBLEBEE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Hailee Steinfeld
  • Dylan O'Brien
  • John Cena
  • Peter Cullen
  • Jason Drucker
  • Jorge Lendeborg Jr.
  • Gracie Dzienny
  • Pamela Adlon
  • Isabelle Ellingson
  • Megyn Price
  • John Ortiz
  • Stephen Schneider
  • Ricardo Hoyos
  • Angela Bassett
  • Len Cariou
  • Steven Blum
  • Justin Theroux
  • Abby Quinn
  • Jon Bailey
  • Kirk Baily
  • Fred Dryer
  • Marcella Bragio
  • Edwin Hodge
  • Grey DeLisle

DİĞER
Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş ile kız kardeşinin mesajları da ifşa oldu! 'Çifte ihanet' skandalında yeni gelişme!
Fener'den rövanş hazırlığı! Yıldız isme teklif sunuldu...
Aslan'a Benfica'dan piyango!
Fırtına stoper tekliflerine yanıt bekliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NEDİR?
MasterChef 2022 2. bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?
KİRA ARTIŞ ORANI 2022 - Kira artış miktarında sabit oran nasıl hesaplanır? Kira artış oranı hesaplama! | TEFE - TÜFE KALKTI MI?
HAZİRAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI, MEMUR VE EMEKLİ ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zidane saç ektirmek için İstanbul'a geldi! Zidane saç ektirmek için İstanbul'a geldi! 10:17
Türkiye - İtalya maçı saat kaçta? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta? 09:53
Jesus ona hayran kaldı! F.Bahçe'nin yeni orta sahası... Jesus ona hayran kaldı! F.Bahçe'nin yeni orta sahası... 09:53
Transferde mutlu son! Premier Lig'in yıldızı Kartal oluyor Transferde mutlu son! Premier Lig'in yıldızı Kartal oluyor 09:47
Türkiye U18 - Fas U18 maçı saat kaçta? Türkiye U18 - Fas U18 maçı saat kaçta? 09:23
Milliler Akdeniz Oyunları'nda zirvedeki yerini korudu Milliler Akdeniz Oyunları'nda zirvedeki yerini korudu 08:48
Daha Eski
Djokovic ile Jabeur çeyrek finalde! Djokovic ile Jabeur çeyrek finalde! 01:14
Fenerbahçe'den Isco'ya teklif Fenerbahçe'den Isco'ya teklif 00:48
Devler galip Devler galip 00:38
Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde... Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde... 00:29
Transferde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler Transferde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler 00:07
Beşiktaş'tan bir hamle daha! O tarih ortaya çıktı Beşiktaş'tan bir hamle daha! O tarih ortaya çıktı 00:07