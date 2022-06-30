SURVIVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! Survivor 2022 şampiyonu kim oldu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında sona gelindi. İstanbul'da organize edilen dev finalde Nisa Bölükbaşı ile Adem Kılıçcı yarıştı. Yapılan SMS oylamasının ardından Survivor şampiyonu belli oldu.

👥SURVIVOR'I KİM KAZANDI?

Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı'nın final mücadelesi 30 Haziran akşamı yapıldı. SMS oylamasıyla yarışmanın galibi Nisa Bölükbaşı oldu. Rakibinden daha fazla oy alan Nisa, Survivor 2022 All Star'ı şampiyon tamamladı.

ESKİ YARIŞMACILAR DA KATILDI📌

İstanbul'da organize edilen dev final, büyük bir heyecanla takip edildi. Organizasyona, bu yıl elenen yarışmacılar da dahil olmak üzere birçok ünlü sima ve final mücadelesi veren yarışmacıların aileleri de katıldı.