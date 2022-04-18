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SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Survivor All Star 2022

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, yarışmacı kadrosuna yedek yarışmacıların dahil olduğu açıklandı. 4 kişiden oluşan yedek kadroda yer alan yarışmacılardan biri de Nisa Bölükbaşı oldu. Peki, Nisa Bölükbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Nisa Bölükbaşı ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:34
SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Survivor All Star 2022

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de yedek kadronun, yarışmaya dahil olacağı konuşulmuştu. 4 kişiden oluşan yedek kadroda yer alan yarışmacılardan biri de Nisa Bölükbaşı oldu. Peki, Nisa Bölükbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İşte Nisa Bölükbaşı ile ilgili tüm bilgiler...

👉NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

Survivor All Star 2022 kadrosuna dahil olan Nisa Bölükbaşı, 1.70 boyundadır.

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