SURVIVOR FİNALİSTLER BELLİ OLDU! Survivor'da finale kimler kaldı? İşte Survivor finalistleri

Survivor 2022 heyecanı devam ediyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da finalistler SMS ile belli oldu.

SURVIVOR'DA FİNALE KİMLER KALDI?

29 Haziran Çarşamba günü son yarı finalist belli oldu. Nisa ve Ayşe SMS oylamasına çıkarken Ayşe elenen isim oldu.

Yarı finalde Nisa Bölükbaşı, Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya arasında SMS oylaması yaşandı.

Oylamada Nisa ve Adem, isimleri Batuhan'ın önünde çıktığı için finale kalan isimler oldular.

Survivor'da final günü 30 Haziran Perşembe günü olacak.

SURVIVOR'DA KALAN YARIŞMACILAR

Adem Kılıçcı

Nisa Bölükbaşı