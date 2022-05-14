Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor 5. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte 5. eleme adayı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor 5. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte 5. eleme adayı

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde doruğa çıkacak. Bu akşam Survivor'da 5. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 5. eleme adayı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:10
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor 5. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte 5. eleme adayı

Survivor All Star 2022'nin bu akşamki yeni bölümünde haftanın 5. dokunulmazlığı oynanacak ve kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Peki, 14 Mayıs Cumartesi günü dokunulmazlığı hangi takım kazanacak? Survivor'da haftanın 5. eleme adayı kim olacak, haftanın eleme adayları kim? İşte merak edilen detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 14 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım yayınlanacak yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa oldu. Haftanın 3. eleme Berkan Karabulut olurken; haftanın 4. eleme adayı Seda oldu. Beşinci eleme adayı ise bu akşam belli olacak.

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
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