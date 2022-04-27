Haberler Magazin HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw) özeti ve oyuncuları

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw) özeti ve oyuncuları

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu, oyuncuları ve film özeti sinemaseverler tarafından araştırılmaya başladı. Bu akşam televizyon ekranına gelecek filmin yönetmenliğini David Leitch üstlenmişti. Kadrosunda Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba gibi usta oyuncuların yer aldığı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 17:30
HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw) özeti ve oyuncuları

'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi ne zaman, nerede çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler var?' soruları gündemde yerini aldı. Televizyon ekranlarında izleyiciler ile buluşacak filme dair detaylar araştırılmaya başladı. Efsane haline gelen Hızlı ve Öfkeli film serisi beğenilen filmi Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw özeti ve filme dair merak edilenler...

HIZLI VE ÖFKELİ FİLM KONUSU NEDİR?

Amerika'nın sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw'un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS & SHAW FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Tür : Sinema (Aksiyon,Gerilim,Macera)

Oyuncular : Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba

Yönetmen : David Leitch

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