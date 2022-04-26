Haberler Magazin Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor! Davada flaş gelişme

Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor! Davada flaş gelişme

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında sular durulmuyor. Olaylı bir şekilde boşanan ikili arasında Johnny Depp'in açtığı iftira davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede bir kozmetik türünün adının geçmesinin ardından o marka yaptığı paylaşımla Amber Heard'ın iddiasını yalanladı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 16:00
Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor! Davada flaş gelişme

2015 yılında nikah masasına oturan Johnny Depp ve kendisi gibi oyuncu olan Amber Heard, 2017'de olaylı bir şekilde boşandı. Boşanma sürecinde kendisi hakkında "eşini döven adam" nitelendirmesi kullanan The Sun Gazetesi'ne iftira davası açan Depp, kariyerinde düşüşe geçti. Eski eşine karşı olan davayı kaybeden ünlü oyuncu Heard'e 2018'de The Washington Post'ta yazdığı makale nedeniyle 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Makalede, Amber Heard istismara maruz kaldığını öne sürmüştü.

Ünlü aktristin avukatı, Depp tarafından şiddet gören Heard'ın morluklarını kapatabilmek için bir markanın kozmetik ürünlerini kullandığını iddia etmişti.

O marka yaşananların ardından paylaştığı videoda, "Bunu bizden siz istediniz" ifadesi kullandı. Heard'ın kullandığı iddia edilen kozmetik ürününün 2017'de piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.

Depp ve Heard'ın mahkeme salonundaki bir fotoğrafının yer aldığı videoda, "Dikkat edin: İstismar iddiası 2014-2016 civarında gündeme gelmişti, 2016'da boşanmışlardı, makyaj paletinin çıkış tarihiyse: Aralık 2017." ifadelerine yer verildi.

DİĞER
Yerli Angelina Jolie diyorlardı... "Bunu kendine neden yaptın?" Estetiği abartan şarkıcı Umut Akyürek'in son hali şoke etti!
'Kuşum kaçtı' diyerek çatısına çıktığı fabrikayı yaktı
Pjanic'ten G.Saray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi
Transfer için İstanbul'a geldiler! İşte o takım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR KİM ELENDİ?
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Maske yasağı kalktı mı?
TOKİ Bursa İnegöl sonuçları açıklandı mı? Çekiliş saat kaçta yapılacak | 2022 TOKİ Bursa kura çekımı
Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel spor paylaşımlarıyla gündem oldu!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nuri Şahin'den Ronaldo sözleri! "Gelmiş geçmiş en iyisi" Nuri Şahin'den Ronaldo sözleri! "Gelmiş geçmiş en iyisi" 16:39
Ja Morant NBA'de yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu seçildi Ja Morant NBA'de yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu seçildi 16:33
Ukrayna'da lig tescillendi! Şampiyon... Ukrayna'da lig tescillendi! Şampiyon... 16:06
Trabzonspor taraftarı şampiyonluk kupası üretti Trabzonspor taraftarı şampiyonluk kupası üretti 15:48
F.Bahçe - Shakhtar maçının geliri açıklandı! F.Bahçe - Shakhtar maçının geliri açıklandı! 15:41
Ve karar verildi! Mesut ve Ozan affedilecek mi? Ve karar verildi! Mesut ve Ozan affedilecek mi? 15:34
Daha Eski
Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay 15:15
Pjanic'ten G.Saray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi Pjanic'ten G.Saray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi 15:09
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı 14:40
Göztepe'de yaprak dökümü! Göztepe'de yaprak dökümü! 14:35
M. City - R. Madrid maçı yayın bilgileri M. City - R. Madrid maçı yayın bilgileri 14:31
Beşiktaş'a transfer müjdesi! Yeni takımı belli oldu Beşiktaş'a transfer müjdesi! Yeni takımı belli oldu 14:05