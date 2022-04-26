Johnny Depp ile Amber Heard arasında sular durulmuyor! Davada flaş gelişme

2015 yılında nikah masasına oturan Johnny Depp ve kendisi gibi oyuncu olan Amber Heard, 2017'de olaylı bir şekilde boşandı. Boşanma sürecinde kendisi hakkında "eşini döven adam" nitelendirmesi kullanan The Sun Gazetesi'ne iftira davası açan Depp, kariyerinde düşüşe geçti. Eski eşine karşı olan davayı kaybeden ünlü oyuncu Heard'e 2018'de The Washington Post'ta yazdığı makale nedeniyle 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Makalede, Amber Heard istismara maruz kaldığını öne sürmüştü.

Ünlü aktristin avukatı, Depp tarafından şiddet gören Heard'ın morluklarını kapatabilmek için bir markanın kozmetik ürünlerini kullandığını iddia etmişti.

O marka yaşananların ardından paylaştığı videoda, "Bunu bizden siz istediniz" ifadesi kullandı. Heard'ın kullandığı iddia edilen kozmetik ürününün 2017'de piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.

Depp ve Heard'ın mahkeme salonundaki bir fotoğrafının yer aldığı videoda, "Dikkat edin: İstismar iddiası 2014-2016 civarında gündeme gelmişti, 2016'da boşanmışlardı, makyaj paletinin çıkış tarihiyse: Aralık 2017." ifadelerine yer verildi.