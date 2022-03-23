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SURVİVOR KİM ELENDİ? 23 Mart Survivor elenen isim belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 23 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyununun kazananı ve elenen isim merak ediliyordu. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 23 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor adasına kim veda etti? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 00:30 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 00:30
SURVİVOR KİM ELENDİ? 23 Mart Survivor elenen isim belli oldu!

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 23 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 MART

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Gönüllüler oldu.

SURVIVOR'A KİM VEDA ETTİ?

23 Mart tarihinde yapılan oylamanın ardından Adem Kılıç ve Bora eleme adaıy oldu. Ayrıca performans birincisi olan Atakan Arslan ise Gizem Memiç'in adını verdi. Survivor'a veda eden isim ise Bora oldu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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