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Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'den yürekleri burkan mesaj! Bu fotoğrafı paylaşıp not düştü...

Geçtiğimiz ay Konya'dan Ankara'ya nikah günü almak üzere giderken geçirdiği trafik kazası sonrası hayata gözlerini yuman futbolcu Ahmet Çalık herkesi yasa boğmuştu... Çalık'ın evlilik planları yaptığı nişanlısı Sinem Yüksel'den adeta yürekleri burkan bir paylaşım geldi. Yüksel, Ahmet Çalık ile daha önce birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, duygulandıran ifadeler kullandı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:36 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:37
Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'den yürekleri burkan mesaj! Bu fotoğrafı paylaşıp not düştü...

Geçirdiği trafik kazasının ardından yaşama veda eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu... Çalık'ın kazayı, nikah günü almaya giderken geçirmiş olması ayrıntısı da yürekleri dağlamıştı.

Nişanlısı Sinem Yüksel ile evlilik planları yapan ancak geçridiği kaza ile vefat eden milli futbolcunun nişanlısından yürekleri burkan duygusal bir paylaşım geldi.

"SENİ HERKESTEN HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM"

Ahmet Çalık ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Yüksel, fotoğrafa "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düşüp altına kalp emojisi koydu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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