Haberler Magazin Destan 10. bölüm heyecan yarattı! Destan 10. bölümde neler olacak? Akkız ve Batuga...

Destan 10. bölüm heyecan yarattı! Destan 10. bölümde neler olacak? Akkız ve Batuga...

atv'nin sevilen dönem dizisi Destan'ın 10. bölümünde heyecan dorukta! Dizinin izleyicileri fragmanlarda yer alan sahnelerden sonra sosyal meyda ve internette heyecanlarını dile getirdi. Merakla beklenen yeni bölümde neler yaşanacak araştırılıyor. Peki, Destan 10. bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 13:01
Destan 10. bölüm heyecan yarattı! Destan 10. bölümde neler olacak? Akkız ve Batuga...

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak onuncu bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın onuncu bölümünde Akkız'ı ölümden kurtarmaya çalışan Batuga kaçırılıyor!

DESTAN 10. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

AKKIZ ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır. Batuga yılanın soktuğu Akkız'ın hayatını kurtarmak için onu Dağ obasına kadar sırtında taşır. Ama Çolpan Han, Akkız'ın orada tedavi edilmesine izin vermez. Çolpan Han'ın bu acımasızlığı Saltuk'un ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açar.

ÇİN'DEN BİLE BÜYÜK BİR TEHLİKE

Çolpan Han'a Balamir'i verip Tutkun'u teslim alan Taizu, iyice ileri gider ve geçmişteki tuzakları ortaya çıkmasın diye Batuga'yı kaçırır. Batuga'nın yokluğuyla deliye dönen Alpagu Han, Temur'un isyanıyla iyice sarsılır. Bir de Çolpan Han'la Balamir'in birleşip yaptıkları kıyımı görünce çileden çıkar.

BATUGA ZOR DURUMDA

Akkız ve Batuga ise, hem kendilerine yeni yeni itiraf etmeye başladıkları duygularıyla hem de hasretlikle sınanırlar. Taizu, akıllı olup olmadığını anlamak için Batuga'ya işkence yapar. Ama Batuga'yı kurtarmaya gelen Akkız'ı, Çin'den bile büyük bir tehlike beklemektedir.

DİĞER
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın boşanma sebebi ihanet mi? Burcu Kıratlı sessizliğini bozdu!
Futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban yaşadığı dehşeti canlı yayında saniye saniye anlattı: "Beni kendisine muhtaç etti"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor