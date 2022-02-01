📺Destan SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan 9. bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 9. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Destan izleyicileri, dizisinin 1 Şubat Salı günü ekranlara gelen 9. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın 9. bölüm bilgileri...

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DESTAN 9. BÖLÜM KONUSU

Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir. Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür.

Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır. İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler. Geleceklerine çare aradıkları yerde, önlerine geçmişin düşmanları çıkacaktır! Hem de hiç beklemedikleri düşmanlar!

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Yapım: Bozdağ Film Yapım

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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