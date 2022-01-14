Haberler Magazin Masterchef şampiyon kim oldu? Masterchef finali sona erdi mi?

Masterchef şampiyon kim oldu? Masterchef finali sona erdi mi?

Masterchef Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Son ikiye kalan Eren ile Hasan'ın kıyasıya rekabeti sonrasında şampiyon belli oldu. TV ekranlarından canlı yayınlanan MasterChef finalinde iki yarışmacı son olarak imza tabaklarını yaptı. Genel tabloda en yüksek puanı alan Eren, MasterChef Türkiye 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan isim oldu. İşte Masterchef finalinde yaşanan tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 01:02
Masterchef şampiyon kim oldu? Masterchef finali sona erdi mi?

Aylardır devam eden rekabetin ardından Masterchef'te şampiyon belli oldu. Finalistler Hasan ve Eren, final gecesinde birinci olabilmek için TV 8 canlı yayınında ter döktü.

Yaptıkları yemeklerle jüri üyelerinin beğenisini kazanmayı amaçlayan finalistler arasında final etabının ilk gününde Eren, Hasan'dan daha fazla puan alıp avantajı yakalamıştı.

Masterchef final gecesinde ise yine büyük bir heyecan yaşandı. Sonucu merakla beklenen finalde Hasan ve Eren, üç menü ile jüri karşısına çıktı. Menülerin tamamlanmasının ardından TV 8 ekranlarında canlı yayına geçildi ve iki yarışmacı imza tabaklarını Mehmet, Somer ve Danilo şefe sundu.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KAŞIKÇI!
Masterchef finalinde genel tabloda en yüksek puanı alan Eren Kaşıkçı, 2021 sezonunu şampiyon tamamladı. Hasan Biltekin ise yarışmayı 2. sırada bitirdi.


MASTERCHEF ÖDÜLÜ NEDİR?
MasterChef ödülünün ne olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'de birinci olan Eren kupayı kazandı ve aynı zamanda lüks bir otomobilin sahibi oldu.

DİĞER
Beşiktaş Gaziantep FK maçı canlı izle! Süper Lig Beşiktaş Gaziantep FK maçı canlı yayın kanalı izle!
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den transfer açıklaması: Benim cevap verebileceğim bir durum değil
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor