Masterchef şampiyon kim oldu? Masterchef finali sona erdi mi?

Aylardır devam eden rekabetin ardından Masterchef'te şampiyon belli oldu. Finalistler Hasan ve Eren, final gecesinde birinci olabilmek için TV 8 canlı yayınında ter döktü.

Yaptıkları yemeklerle jüri üyelerinin beğenisini kazanmayı amaçlayan finalistler arasında final etabının ilk gününde Eren, Hasan'dan daha fazla puan alıp avantajı yakalamıştı.

Masterchef final gecesinde ise yine büyük bir heyecan yaşandı. Sonucu merakla beklenen finalde Hasan ve Eren, üç menü ile jüri karşısına çıktı. Menülerin tamamlanmasının ardından TV 8 ekranlarında canlı yayına geçildi ve iki yarışmacı imza tabaklarını Mehmet, Somer ve Danilo şefe sundu.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KAŞIKÇI!

Masterchef finalinde genel tabloda en yüksek puanı alan Eren Kaşıkçı, 2021 sezonunu şampiyon tamamladı. Hasan Biltekin ise yarışmayı 2. sırada bitirdi.







MASTERCHEF ÖDÜLÜ NEDİR?

MasterChef ödülünün ne olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'de birinci olan Eren kupayı kazandı ve aynı zamanda lüks bir otomobilin sahibi oldu.