📺Bir Zamanlar Çukurova 119. bölüm izle | Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Bir Zamanlar Çukurova izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 30 Aralık Perşembe günü ekranlara gelen 119. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm bilgileri...

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 119. BÖLÜM KONUSU

Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor

Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.

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Hakan, cezaevinde Mahmut'la yüzleşiyor

Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

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Züleyha, Hakan Gümüşoğlu'nun izinde

Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.

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