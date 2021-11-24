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Ada Masalı SON BÖLÜM İZLE | Ada Masalı 23. bölüm izle Star Ada Masalı izle (Ada Masalı TEK PARÇA FULL İZLE)

Star ekranlarından yayınlanan Ada Masalı dizisi, 23. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Ada Masalı 22. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ada Masalı 23. bölüm full izle, Star Ada Masalı izle, Ada Masalı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Ada Masalı dizisinin 23. ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:52
Ada Masalı SON BÖLÜM İZLE | Ada Masalı 23. bölüm izle Star Ada Masalı izle (Ada Masalı TEK PARÇA FULL İZLE)

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ada Masalı dizisinde heyecan dorukta. Ada Masalı'nın 24 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelecek. Ada Masalı 23. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Ada Masalı son bölüm bilgileri...

Ada Masalı 23. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

Ada Masalı tüm bölümler FULL İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali

Ada Masalı 23. Bölüm Konusu;

Otelde çıkan kargaşa sırasında bebeğin ortadan kaybolması herkesi endişelendirirken Haziran ile Poyraz Hanife ve bebeğinin peşine düşer. Nehir Okan'la yakınlaşmaya başlarken Suzan, Sadık için bir tehdit olmaya devam eder. Biricik, Beyazıt'ın kıskançlığından rahatsız olurken Beyazıt ise Biricik'in istediği gibi biri olmak için Görkem'den dersler alacaktır. Alper ve Melisa çiftini evliliğin ilk günlerinden bazı zorluklar beklerken onlara yardım eli Selma ve Fatih çiftinden gelecektir. Zeynep ise hastalığının bilinmesini istemezken hiçbir şey beklediği gibi gitmez.

Ada Masalı 23. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

Ada Masalı tüm bölümler FULL İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali

Ada Masalı 23. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

Ada Masalı tüm bölümler FULL İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali

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