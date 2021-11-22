Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE | Kalp Yarası 21. bölüm izle - atv canlı izle Kalp Yarası izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

Kalp Yarası 21. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlenecek. Başrolünde Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp Yarası dizisininin merakla beklenen 21. bölümü ne zaman? Yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı mı? 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

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👉KALP YARASI DİZİSİ 20. BÖLÜM İZLE

Ayşe yaşadığı travmanın etkisiyle zor zamanlar geçirirken karısını korumak isteyen Ferit hem Hande'yi hem de Mirza'yı takibe alır. Ayşe başına gelen felaketin sebebini öğrendiğinde ise hesap sormak için derhal harekete geçer. Vedia'nın teyzesi olduğunu öğrenen Yaman beklemediği bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. İhanete uğrayan Azade ise Adnan'ı yola getirmenin yolunu bulur; ancak bu oyun ikisini de beklemedikleri bir durumun ortasında bırakır. Ferit'in hamleleriyle köşeye sıkışan Hande, intikam ateşiyle dolu Ayşe'nin elinden kurtulabilecek midir?

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👉KALP YARASI DİZİSİ 20. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban

Genel hikaye: Tomris Giritlioğlu

Senaryo: Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad

Oyuncular : Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz

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