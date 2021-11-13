Kardeşlerim SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Kardeşlerim 28. yeni bölüm İZLE (Kardeşlerim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE)

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Kardeşlerim 28. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Celil Nalçakan'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisinde 28. bölüm yayınlandı.

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👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (28. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 26. BÖLÜM İZLE!

28.Bölüm Özeti:

"Güneşin sözü var bize, bir gün bizim için doğacak."

Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.

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👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (28. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 26. BÖLÜM İZLE!

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

KARDEŞLERİM 28. BÖLÜM FOTOĞRAFLARI