Ada Masalı dizisinin yayın günü değişti! Ada Masalı hangi gün yayınlanacak? Ada Masalı bu akşam yok mu?

Merakla beklenen Ada Masalı dizininin yayın günü değişti... Star Tv'de her salı ekranlara gelen gençlik dizisinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Ada Masalı dizisinin hangi gün yayınlanacağı sorusu merak ediliyor. Peki, Ada Masalı hangi gün yayınlanacak? İşte cevabı...

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştığı Haziran ve Poyraz'ın hikayesinin ele alındığı Ada Masalı dizisinin yayın günü değişti. Ada Masalı, artık salı günleri ekrana gelmiyor.

ADA MASALI HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Her salı izleyiciyle buluşan Ada Masalı dizisi bundan böyle Çarşamba günleri ekrana gelecek...