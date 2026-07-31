Jevtovic defteri açılıyor

Konyaspor'da Marko Jevtovic defteri yeniden açılıyor. Orta sahaya şiddetle takviye yapma ihtiyacı duyan yeşil-beyazlıların, kontratını uzatmadığı 33 yaşındaki Sırp ön liberoyla temas kurdu ve yeniden nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.
Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Konyaspor'da Marko Jevtovic defteri yeniden açılıyor. Orta sahaya şiddetle takviye yapma ihtiyacı duyan yeşil-beyazlıların, kontratını uzatmadığı 33 yaşındaki Sırp ön liberoyla temas kurdu ve yeniden nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.