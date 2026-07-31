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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Awaziem tamam

Awaziem tamam

Konyaspor, daha önce Çaykur Rizespor ve Alanya’da oynayan Nijeryalı stoper Awaziem’le imzayı attı

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Awaziem tamam

Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor, transfere hız verdi. Geçen sezon PSV'den kiraladığı Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo'nun transferi için Hollanda deviyle anlaşamayan Anadolu Kartalı, rotasını Fransa'ya kırdı. Yeşil- beyazlılar, Fransa Ligue 2'ye düşen Nantes'tan 29 yaşındaki Chidozie Awaziem'le MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz'ün de katılımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Nijeryalı savunmacı, Süper Lig'de daha önce Çaykur Rizespor ve Alanya'da da oynadı. Awaziem, geçen sezon 49 maçta 2 gol ve 2 asist katkısı sağlamasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamadı.

Awaziem; Porto, Leganes, Boavista, H.Split, Cinninati ve Colorado gibi takımlarda da ter döktü.

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