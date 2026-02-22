Kariyerinde ilk kez Okan Buruk'a karşı kazanan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, oyuncularını kutladı. Deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "3 puana çok ihtiyacımız vardı. Takımımda bazen durgunluk görüyordum. Bugün her şeyden önce bu oyun konsantrasyonu, ikili mücadele ve iştaha dikkat ettik. Skordan bağımsız olarak oyuncularım ne dediysek onu yapmaya çalıştılar."