Tümosan Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 13. haftasında Tümosan Konyaspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho, Ştefanescu, Melih, Bardhi, Muleka, Umut
Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Ceesay, Hüseyin, Bünyamin, Paal, Storm, Saric, Abdülkadir, Boli, van de Streek
KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor-Antalyaspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı olarak yayınlanıyor.