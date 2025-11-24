CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Tümosan Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Tümosan Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 13. haftasında Tümosan Konyaspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 19:51
İŞTE KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho, Ştefanescu, Melih, Bardhi, Muleka, Umut

Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Ceesay, Hüseyin, Bünyamin, Paal, Storm, Saric, Abdülkadir, Boli, van de Streek

KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Antalyaspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

