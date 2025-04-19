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Haberler Konyaspor Diriliş Konya

Diriliş Konya

Mersin’de Hatayspor’a konuk olan Konyaspor, düelloyu 90 dakikada bulduğu golle kazanıp rahatlerken, rakibinin umutlarını ise yok etti

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Diriliş Konya

Alt sıraları yakından ilgilendiren düelloda 90. dakikada bulduğu golle 3 puana uzanan Konyaspor, gelecek haftalara umutla bakarken, Hatayspor'un ümitlerini ise iyice tüketti... Rakibini 3-2 yenen Anadolu Kartalı, tehlikeli bölgeden uzaklaşırken, Adana Demirspor'un ardından düşme en yakın ekip olan Hatayspor, evinde haftayı puansız kapattı. Mersin'deki gol düellosunda perdeyi ilk açan konuk ekipte Jevtovic oldu. 10. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasını iyi değerlendiren Marko Jevtovic, Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 18 dakika sonra Boutobba eşitliği sağladı: 1-1.

KULÜBEDEN GELDİLER

Hatayspor 32'de Klima'nın pasında Abdulkadir Parmak ile öne geçerek soyunma odasına 2-1 galip girdi. İkinci yarının başında oyuna girenlerden Oğulcan ortaladı, Prip golü atarak Konyaspor'u maça orta etti: 2-2. Karşılaşmanın 90. dakikasında yine ikinci yarıda giren Bjorlo'nun pasında Oğulcan ağları havalandırarak Hatayspor'un umutlarını yıktı: 2-3. Deplasmanda 7 maç sonra kazanan Konyaspor, 40 puanla iyice rahatladı.

BOUPENDZA UNUTULMADI

Çin'de hayatını kaybeden Hatayspor'un eski golcüsü Boupendza için saygı duruşunda bulunulurken, Gabonlunun bordo-beyazlı ekipte attığı goller stadın ekranından yansıtıldı. Arkadaşları gollerden sonra formasını gösterdi.

VAR'DA İPTAL

14. dakikada Boutobba'nın pasında Strandberg'in vuruşu ağlara gitti. VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Halil Umut Meler, Boutobba'nın elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

MURAT ŞAHİN: DAR BİR KADRO VAR

Evinde galibiyeti koruyamayan Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, maçla ilgili değerlendirmesini şöyle yaptı: İlk yarısı beyaz, ikinci yarısı siyah gibi bir maç oldu bizim için. Cengiz'in sakatlığından sonra hamlelerde sıkıntı yaşadık. Dar bir kadromuz var. Bu seviyelerde bu hataları yaparsanız cezalandırılırsınız. Mücadele, istek ve arzularından hiç bir serzenişim yok ancak bu hataları yapmamız gerekir."

RECEP UÇAR: BU OYUN YAKIŞMADI

İkinci yarıda yaptığı değişikliklerle maçı çeviren ve 3 puanı uzanan Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, yine de oyundan memnun kalmadı. Galibiyetle iyice rahatlayan yeşil beyazlı ekibin hocası, "Bu oyun bize yakışmadı. İlk devrede hakkım olsa 10 tane oyuncu değiştirmek isterdim. 'İlk yarıya iyi başlamadık şu ana kadar sergilediğimiz oyun şimdiye kadar oynadığımız en kötü oyunumuz olabilirdi" dedi.

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