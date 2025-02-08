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Haberler Konyaspor Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor, Bellona Kayserispor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuk ekipte Teknik Direktör Recep Uçar dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 19:58
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Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bellona Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Tansiyonu yükselen bir maç. Bizler kazanırız, kaybedebiliriz. Enteresan bir şekilde son dakikalarda bulduğumuz beraberlik golü. Herkesin, Kayserispor yedek kulübesinin dahi nasıl yedik diye düşündüğü, kimsenin itiraz etmediği golü ne yaptılar ne ettiler, 'Var sistemi devre dışı kaldı' dediler, sonrasında komik bir çizgi çizdiler. Beden olarak bizim oyuncumuzun geride olduğu belli. Mikroskopla baksanız ayarlayamayacağınız bir görüntü. Manuel bakılacaksa sahadaki yan hakem net görüyor, bayrak kaldırmamış. Nereden bakarsanız bakın elinizde kalan net golü, net bir şekilde operasyon çekerek iptal ettiler. Oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar. 12 tane lig maçına çıktım. Büyük takım maçları sonrasında serzenişlerim vardı, artık buralarda da oluyor. 6 tane bariz maçta Konyaspor'un emeklerini çalışıyorsunuz. Böyle bir düzen olmaz. Güzellikleri konuşmamız lazım. Tebrik ediyoruz ama yeter artık. Saçma sapan uydurmalar ile operasyon çekmeler, bunlar olmuyor. Türk futbolunun marka değerini düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uçar, "Operasyon çekerek elimizden aldıkları 1 puan. Kime kızacağımız bilmiyorum. Ben kendi adıma her maçı kazanmak ya da hak ederek kaybetmek istemiyorum. Senelerdir yaşadığımız şey bu. Söylenecek çok bir şey yok. Her şeyi kaybediyoruz. Futbolun her şeyini kaybediyoruz. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Çok maça çıkarız, çok kaybederiz. Toplum olarak çok şey kaybediyoruz. Üzgünüm" diye konuştu.

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