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TRANSFER HABERİ - Konyaspor Ufuk Akyol'u kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 18:26
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TRANSFER HABERİ - Konyaspor Ufuk Akyol'u kadrosuna kattı!

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlı ekip, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ufuk Akyol'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Stuttgart alt yapısında yetişen Ufuk Akyol; Heidenheim, F. Karagümrük ve Antalyaspor takımlarında forma giydi. Ufuk Akyol, yeşil-beyazlı ekipte 19 numaralı formayı giyecek.

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