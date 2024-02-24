TÜMOSAN Konyaspor Atakaş Hatayspor | CANLI İZLE

Süper Lig'de 27. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Konyaspor - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor - Hatayspor maçı saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.
KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Konyaspor: Slowik, Ahmet, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Prip, Oğulcan, Ndao, Sokol
Hatayspor: Erce, Kilama, Maksimovic, Rivas, Cemali, Görkem, Matondo, Mehdi, Ömer, Fernandes, Halil