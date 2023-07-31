Konyaspor'da kaleye Fransız!

Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Konyaspor, transferde bombayı patlatıyor. Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre; Ligue 1'den düşen Angers'ın Ligue 2 planlarında yer almayan 26 yaşındaki kaleci Paul Bernardoni Konyaspor yolunda. Anadolu Kartalı'nda 3 sezondur forma giyen 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisi İbrahim Sehic'in, Suudi Arabistan ekibi Al Khaleej'le anlaşmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan yeşil-beyazlılar, aradığı ismi Fransa'da buldu. Konyaspor, daha önce Nimes, Troyes, Clermont, St. Etienne ve Bordeaux'da oynayan Bernardoni'yle anlaştı ve sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Angers'te 30 karşılaşmada boy gösteren genç eldiven, filelerinde 63 gol gördü, 5 maçta kalesini gole kapattı. Fransa'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyerken, A Milli Takım'da şans bulamadı.