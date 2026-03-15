CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anadolu Efes sahasında Beşiktaş GAİN'i mağlup etti: İşte maçın özeti

Anadolu Efes sahasında Beşiktaş GAİN'i mağlup etti: İşte maçın özeti

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği Beşiktaş GAİN'i 89-80 yendi. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 20:36
Anadolu Efes sahasında Beşiktaş GAİN'i mağlup etti: İşte maçın özeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Beşiktaş GAİN'i 89-80 yendi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, 14. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmaya Zizic ile pota altını iyi kullanarak başlayan Beşiktaş GAİN, 4. dakikayı 12-5 önde geçti. Dozier liderliğinde boyalı alandan skor üreten Anadolu Efes, 9. dakikada beraberliği yakaladı: 18-18. Çeyreğin kalan kısmında kısa oyuncularıyla basketler bulan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 22-20 üstün kapattı.

Beşiktaş, ikinci çeyrekte 14. dakika sonuna kadar basketlerini Zizic ile pota altından kaydederken, söz konusu zaman diliminde de farkı 9 sayıya çıkardı: 21-30. Anadolu Efes, siyah-beyazlı takımın pivotu Zizic'in kenara gelmesiyle kısa oyuncularıyla boyalı alanı etkili kullanmayı sürdürdü. Lacivert-beyazlı ekip, 17. dakikada Loyd'un basketiyle yeniden eşitliği sağladı: 33-33. Anthony Brown'ın skor katkısıyla yeniden hücumda ritmini bulan Beşiktaş, soyunma odasına 45-37 önde girdi.

İkinci yarıya takımlar peş peşe top kayıplarıyla başladı. Oyunda temposunu kaybeden Beşiktaş karşısında 14-1'lik seri yakalayan Anadolu Efes, 29. dakikanın başında farkı 9 sayıya çıkardı: 63-54. Son bölümde kısalarıyla arka arkaya basketler bulan siyah-beyazlı takım, farkı eritse de ev sahibi ekip, final periyoduna 66-63 üstün gitti.

Son çeyrekte pota altını oldukça etkili kullanan Anadolu Efes, 36. dakikada Erkan Yılmaz'ın smaç basketiyle farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 83-72. Kalan sürede Beşiktaş GAİN'in gayreti farkı kapatmaya yetmedi ve lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 89-80 kazandı.

Öte yandan karşılaşmayı İtalya temsilcisi Torino'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Emirhan İlkhan da saha kenarından takip etti.

ANADOLU EFES'TEN "SPORDA SIFIR ATIK" FARKINDALIĞINA DESTEK

Anadolu Efes-Beşiktaş GAİN maçının oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu, önemli bir farkındalığa sahne oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle "Sporda Sıfır Atık" farkındalık etkinliği düzenlendi.

Maça yanlarında peluş oyuncakla gelen basketbolseverler, müsabaka öncesinde oyuncakları sahaya atarak dayanışmaya katıldı.

Söz konusu etkinlikte toplanan oyuncaklar, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Kerem Yılmaz

Anadolu Efes: Weiler-Babb 6, Loyd 10, Dozier 18, Ercan Osmani 8, Smits 5, Jones 14, Şehmus Hazer, Erkan Yılmaz 10, Lee 13, David Mutaf 2, Swider 3

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 8, Mathews 11, Anthony Brown 19, Morgan 2, Zizic 20, Kamagate 1, Dotson 4, Yiğit Arslan 11, Vitto Brown 2, Canberk Kuş 2

1. Periyot: 20-22

Devre: 37-45

3. Periyot: 66-63

G.Birliği-Beşiktaş | CANLI
DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
