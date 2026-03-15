CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Sociedad-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Sociedad ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapan Real Sociedad, 35 puanla 8. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan 3 puan almanın yollarını arayacak Osasuna ise 34 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Real Sociedad-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 20:42
Real Sociedad-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 28. hafta mücadelesinde Real Sociedad, evinde Osasuna'yı ağırlayacak. Üst sıralara tırmanma hesapları yapan ev sahibi Real Sociedad, 35 puanla 8. sırada yer alırken, deplasman ekibi Osasuna ise 34 puanla 11. sırada bulunuyor. Sadece 1 puanlık farkla ayrılan iki takım arasındaki bu kritik maç, La Liga puan durumunu yakından ilgilendiriyor. Peki, Real Sociedad-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

REAL SOCIEDAD-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 28. haftasında oynanacak Real Sociedad-Osasuna maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL SOCIEDAD-OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Municipal de Anoeta'da oynanacak Real Sociedad-Osasuna maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Sergen Yalçın: Tek hedefimiz kazanmak!
G.Birliği-Beşiktaş | CANLI
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
İran'dan komplo uyarısı: Epstein şebekesi yeni bir 11 Eylül planlıyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atletico, F.Bahçe'nin yıldızına talip!
Tedesco'nun raporundan flaş detaylar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Betis-Celta Vigo maçı detayları Real Betis-Celta Vigo maçı detayları 20:17
Barcelona'dan 5 gollü galibiyet! Barcelona'dan 5 gollü galibiyet! 20:16
F.Bahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı F.Bahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı 19:32
Sergen Yalçın: Tek hedefimiz kazanmak! Sergen Yalçın: Tek hedefimiz kazanmak! 19:24
M. United A. Villa'ya 3.'lüğü vermedi! M. United A. Villa'ya 3.'lüğü vermedi! 18:58
Lazio-Milan maçı detayları Lazio-Milan maçı detayları 18:37
Daha Eski
Como-Roma maçı detayları Como-Roma maçı detayları 18:20
Sakaryaspor son saniyelerde hayat buldu! Sakaryaspor son saniyelerde hayat buldu! 18:08
Barcelona-Sevilla maçı detayları Barcelona-Sevilla maçı detayları 18:03
İstanbul derbisinde Kasımpaşa ikas Eyüpspor'u tek golle geçti! İstanbul derbisinde Kasımpaşa ikas Eyüpspor'u tek golle geçti! 18:01
Sarıyer 3 puanı 3 golle aldı! Sarıyer 3 puanı 3 golle aldı! 18:01
Trabzonspor'un İkas Eyüpspor mesaisi başladı Trabzonspor'un İkas Eyüpspor mesaisi başladı 17:46