İspanya La Liga'da 28. hafta mücadelesinde Real Sociedad, evinde Osasuna'yı ağırlayacak. Üst sıralara tırmanma hesapları yapan ev sahibi Real Sociedad, 35 puanla 8. sırada yer alırken, deplasman ekibi Osasuna ise 34 puanla 11. sırada bulunuyor. Sadece 1 puanlık farkla ayrılan iki takım arasındaki bu kritik maç, La Liga puan durumunu yakından ilgilendiriyor. Peki, Real Sociedad-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

REAL SOCIEDAD-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 28. haftasında oynanacak Real Sociedad-Osasuna maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL SOCIEDAD-OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Municipal de Anoeta'da oynanacak Real Sociedad-Osasuna maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.