Haberler Konyaspor El Kaabi de tamam

El Kaabi de tamam

Transferin hızlı ekibi Anadolu Kartalı, Hatayspor’un Faslı yıldız forvetiyle de anlaştı. İmzalar an meselesi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
El Kaabi de tamam

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör değişikliğine rağmen kötü gidişata dur diyemeyen Konyaspor, transferde art arda bombaları patlatıyor. Ligde 7 maçtır kazanamayan, üst üste 4 maçtan yenilgiyle ayrılan Anadolu Kartalı, Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un futbolcularının başka takımlara kiralanmasına izin vermesiyle harekete geçti. Yeşil-beyazlıların birçok takımın peşinde olduğu Hatay ekibinin golcü kanadı Ayoub El Kaabi'yle büyük oranda anlaştığı öğrenildi. Hatayspor ile 55 karşılaşamaya çıkan El Kaabi, 26 gol atarken, 4 de asist yaptı.

FORVET VE KANAT OYNAYABİLİYOR

Forvet ve kanat pozisyonlarında da görev alabilen 29 yaşındaki El Kaabi, oynadığı etkili futbolla, Hatayspor'un en önemli silahlarından biri haline gelmişti. Tecrübeli santrfor, bu sezon Akdeniz ekibinde boy gösterdiği 21 karşılaşmada 8 gol, 2 asist katkısıyla takımının en önemli kozlarından biri olduğunu gösterdi. Faslı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

KONYA'DA KADRO DERİNLIĞİ SAĞLANDI

Konyaspor, ara transferde 5 imza gerçekleştirdi. Anadolu Kartalı, MLS ekibi Inter Miami'den 31 yaşındaki İspanyol 10 numara Pozuelo, Yunan ekibi Olympiakos'tan 29 yaşındaki orta saha Bouchalakis, Hırvatistan'da D.Zagreb'den 25 yaşındaki Azeri santrfor Mahir Emreli, Fransız takımı Troyes'ten 26 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat Moreno ve Spor Toto 1. Lig ekibi G.Birliği'nden 23 yaşındaki stoper Metehan Mert'i aldı.

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