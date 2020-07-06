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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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90+5’te güldü

Konyaspor 90+5’te güldü

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta , Çaykur Rize’yi 90+5’te ’nın penaltı golüyle devirdi. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla potanın dışına çıktı.

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücdelede Atiker , sahasında konuk ettiği 'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin daha üstün oynadığı ilk yarıda gol çıkmayınca devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Mücadelenin berabere biteceği düşünülürken 90+4'te Ömer Ali'nin içeri çevirdiği top Talbi'nin eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan , kaleciyi ters köşeye yatırdı. Konya bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti. 29 puanda kalan Çaykur Rizespor 16. sıraya geriledi.

  1. 6.7.2020
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