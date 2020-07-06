Konyaspor 90+5’te güldü
Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Konyaspor, Çaykur Rize’yi 90+5’te Miya’nın penaltı golüyle devirdi. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla potanın dışına çıktı.
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücdelede Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin daha üstün oynadığı ilk yarıda gol çıkmayınca devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Mücadelenin berabere biteceği düşünülürken 90+4'te Ömer Ali'nin içeri çevirdiği top Talbi'nin eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Miya, kaleciyi ters köşeye yatırdı. Konya bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti. 29 puanda kalan Çaykur Rizespor 16. sıraya geriledi.
- 6.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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