Konyaspor 90+5’te güldü

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücdelede Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin daha üstün oynadığı ilk yarıda gol çıkmayınca devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Mücadelenin berabere biteceği düşünülürken 90+4'te Ömer Ali'nin içeri çevirdiği top Talbi'nin eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Miya, kaleciyi ters köşeye yatırdı. Konya bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti. 29 puanda kalan Çaykur Rizespor 16. sıraya geriledi.