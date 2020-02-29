Bülent Korkmaz: Elimizden geleni yapıp bu işi çözmeye çalışacağız - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor "Elimizden geleni yapıp bu işi çözmeye çalışacağız"

: Elimizden geleni yapıp bu işi çözmeye çalışacağız

Bülent Korkmaz: Elimizden geleni yapıp bu işi çözmeye çalışacağız

'in 24. haftasında ile 0-0 berabere kalan 'da teknik direktör , "Yetenekli oyuncular ön bölgelerde risk alarak hareket etmeliler ve sonucu çıkarmalılar. İnşallah bunu yapacağız. Halledeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu işi çözmeye çalışacağız" dedi.

Teknik Direktörü , 'in 24. haftasında sahalarında ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını söyledi.

Sonuç alamamanın hem kendisini hem de oyuncularını üzdüğünü ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle rakibin bize göre üçüncü bölgesinde, yetenekli oyuncularca risk alınmadan sonuç almanız veya pozisyon yaratmanız çok zor. Alışılmış bazı düzenler var. Onun değişmesi çok çabuk olmuyor. Geldiğimden beri en yoğun çalıştığımız yer ön bölge. Ön bölgede, rakip alandaki ceza sahası ve çevresinde risk alarak oyun oynamamız lazım. Yetenekli oyuncular ön bölgelerde risk alarak hareket etmeliler ve sonucu çıkarmalılar. İnşallah bunu yapacağız. Halledeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu işi çözmeye çalışacağız."

Korkmaz, açıklamanın ardından 'nin kentinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan askerlere de acil şifalar diledi.

  1. 29.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bülent Korkmaz: Elimizden geleni yapıp bu işi çözmeye çalışacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN