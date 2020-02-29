Bülent Korkmaz: Elimizden geleni yapıp bu işi çözmeye çalışacağız
Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, "Yetenekli oyuncular ön bölgelerde risk alarak hareket etmeliler ve sonucu çıkarmalılar. İnşallah bunu yapacağız. Halledeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu işi çözmeye çalışacağız" dedi.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 24. haftasında sahalarında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını söyledi.
Sonuç alamamanın hem kendisini hem de oyuncularını üzdüğünü ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:
"Özellikle rakibin bize göre üçüncü bölgesinde, yetenekli oyuncularca risk alınmadan sonuç almanız veya pozisyon yaratmanız çok zor. Alışılmış bazı düzenler var. Onun değişmesi çok çabuk olmuyor. Geldiğimden beri en yoğun çalıştığımız yer ön bölge. Ön bölgede, rakip alandaki ceza sahası ve çevresinde risk alarak oyun oynamamız lazım. Yetenekli oyuncular ön bölgelerde risk alarak hareket etmeliler ve sonucu çıkarmalılar. İnşallah bunu yapacağız. Halledeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu işi çözmeye çalışacağız."
Korkmaz, açıklamanın ardından Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan askerlere de acil şifalar diledi.
- 29.02.2020
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