İttifak Holding Konyaspor 0-0 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele, golsüz eşitlikle sona ererken her iki takım da puanları paylaştı.

Kasımpaşa maçı öncesinde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyet çıkartamayan Konyaspor'da 3 puan hasreti devam etti.

Konyaspor, gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

KONYA ŞEHİDİNİ UNUTMADI

Konyaspor taraftar grubu Nalçacılılar, maç saatiyle şehit cenazesi aynı saate denk gelince şehit Bayram Olgun'un cenazesini defnetmeye gitti.