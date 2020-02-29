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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Kasımpaşa Konyaspor galibiyet hasretini 6'ya çıkarttı! Kasımpaşa...

İttifak Holding 0-0 | MAÇ SONUCU

İttifak Holding Konyaspor 0-0 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

'in 24. haftasında , ile karşı karşıya geldi. Beraberlikle tamamlanan karşılaşmada puanlar paylaşıldı. İşte detaylar...

'in 24. haftasında ve karşı karşıya geldi. Mücadele, golsüz eşitlikle sona ererken her iki takım da puanları paylaştı.

Kasımpaşa maçı öncesinde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyet çıkartamayan Konyaspor'da 3 puan hasreti devam etti.

Konyaspor, gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

KONYA ŞEHİDİNİ UNUTMADI

Konyaspor taraftar grubu Nalçacılılar, maç saatiyle şehit cenazesi aynı saate denk gelince şehit Bayram Olgun'un cenazesini defnetmeye gitti.

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 15:57
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