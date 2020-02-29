Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Beraberlikle tamamlanan karşılaşmada puanlar paylaşıldı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele, golsüz eşitlikle sona ererken her iki takım da puanları paylaştı.
Kasımpaşa maçı öncesinde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyet çıkartamayan Konyaspor'da 3 puan hasreti devam etti.
Konyaspor, gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
KONYA ŞEHİDİNİ UNUTMADI
Konyaspor taraftar grubu Nalçacılılar, maç saatiyle şehit cenazesi aynı saate denk gelince şehit Bayram Olgun'un cenazesini defnetmeye gitti.
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 15:57
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Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
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Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
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Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
İttifak Holding Konyaspor 0-0 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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