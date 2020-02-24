Kasımpaşa 2-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de haftanın kapanış gününde Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Küme hattını yakından ilgilendiren maçta gülen taraf ev sahibi Kasımpaşa oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçın 22. dakikada Aytaç Kara'nın sağ taraftan yaptığı ortaya Koita kafayı vurdu. Kaleciden seken topu önünde bulan Brecka düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Mücadelenin ilk yarısı mavi-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Kasımpaşa, 83. dakikada Hajradinovic'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Denizlispor ise 24 puanda kaldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa takımının başında ilk galibiyetini alırken, mavi-beyazlılar ligde 7 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

DENİZLİSPOR ERİMEYE DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de Denizlispor'un kötü gidişatı Kasımpaşa maçında da devam etti. Teknik direktör Bülent Uygun'la çıkış arayan yeşil-siyahlılar, Kasımpaşa deplasmanında aradığını bulamadı ve son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.