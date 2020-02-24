Kasımpaşa 2-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa 7 maç sonra kazandı!

2-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Kasımpaşa 2-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

'in 23. haftasının kapanış gününde sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek kümede kalma yolunda altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Brecka ve Hajradinovic kaydetti.

'de haftanın kapanış gününde sahasında 'u ağırladı. Küme hattını yakından ilgilendiren maçta gülen taraf ev sahibi Kasımpaşa oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçın 22. dakikada Aytaç Kara'nın sağ taraftan yaptığı ortaya Koita kafayı vurdu. Kaleciden seken topu önünde bulan Brecka düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Mücadelenin ilk yarısı mavi-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Kasımpaşa, 83. dakikada Hajradinovic'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Denizlispor ise 24 puanda kaldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa takımının başında ilk galibiyetini alırken, mavi-beyazlılar ligde 7 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

DENİZLİSPOR ERİMEYE DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de Denizlispor'un kötü gidişatı Kasımpaşa maçında da devam etti. Teknik direktör 'la çıkış arayan yeşil-siyahlılar, Kasımpaşa deplasmanında aradığını bulamadı ve son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 24.02.2020 22:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa 2-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN