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02 Aralık 2019, Pazartesi
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa Vanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 5. tur 1. karşılaşmasında 4 Aralık Çarşamba günü sahasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

, 'nda 4 Aralık Çarşamba günü sahasında 2. Lig ekibi Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Vanspor FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 02.12.2019
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