Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 1. karşılaşmasında 4 Aralık Çarşamba günü sahasında Vanspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık Çarşamba günü sahasında TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Vanspor FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.
- 02.12.2019
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KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
Kasımpaşa Vanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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