Kasımpaşa teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı
Son olarak Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.
Son olarak ligde Sivasspor'a konuk olan mavi-beyazlılar, 2-0 yenilmiş ve art arda 3. yenilgisini almıştı.
Kasımpaşa geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 12 puan toplamış ve 15. sırada yer almıştı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz. "
- 01.12.2019
- Güncelleme: 01.12.2019 11:17
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