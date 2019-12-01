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01 Aralık 2019, Pazar
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ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Son olarak Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup olan ekiplerinden 'da, ile yolların ayrıldığı bildirildi.

ekiplerinden , ile yollarını ayırdı.

Son olarak ligde Sivasspor'a konuk olan mavi-beyazlılar, 2-0 yenilmiş ve art arda 3. yenilgisini almıştı.

Kasımpaşa geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 12 puan toplamış ve 15. sırada yer almıştı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz. "

  1. 01.12.2019
  2. Güncelleme: 01.12.2019 11:17
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