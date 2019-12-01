Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

Son olarak ligde Sivasspor'a konuk olan mavi-beyazlılar, 2-0 yenilmiş ve art arda 3. yenilgisini almıştı.

Kasımpaşa geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 12 puan toplamış ve 15. sırada yer almıştı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz. "