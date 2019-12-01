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01 Aralık 2019, Pazar
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hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa Vanspor hazırlıklarına başladı

, 5. tur ilk maçında 4 Aralık Çarşamba günü sahasında TFF 2. Lig takımı FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından antrenman antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde yapıldı.

Ligde Demir Grup Sivasspor ile dün deplasmandaki karşılaşmada oynayan futbolcular yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması üzerinde durdu.

, FK maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 01.12.2019
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