Kasımpaşa Vanspor hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 4 Aralık Çarşamba günü sahasında TFF 2. Lig takımı Vanspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından antrenman antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde yapıldı.
Ligde Demir Grup Sivasspor ile dün deplasmandaki karşılaşmada oynayan futbolcular yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması üzerinde durdu.
Kasımpaşa, Vanspor FK maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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