Özdeş’in yerine Karaman
Paşa'da Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı. Özdeş'in Paşa'daki 2. dönemi 5.5 ay sürerken, yerine Hikmet Karaman'ın düşünüldüğü öğrenildi.
Paşa'da Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı. Özdeş'in Paşa'daki 2. dönemi 5.5 ay sürerken, yerine Hikmet Karaman'ın düşünüldüğü öğrenildi.
- 2.12.2019
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