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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Özdeş’in yerine Karaman

Özdeş’in yerine Karaman

Paşa'da 'le yollar ayrıldı. Özdeş'in Paşa'daki 2. dönemi 5.5 ay sürerken, yerine 'ın düşünüldüğü öğrenildi.

Paşa'da 'le yollar ayrıldı. Özdeş'in Paşa'daki 2. dönemi 5.5 ay sürerken, yerine 'ın düşünüldüğü öğrenildi.

  1. 2.12.2019
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