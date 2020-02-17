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17 Şubat 2020, Pazartesi
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3-1 | MAÇ SONUCU

Antalyaspor 3-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

'in 22. haftasının kapanış gününde TAV Fraport sahasında 'yı konuk etti. Akdeniz ekibi ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede rakibini Adis Jahovic ve 'ün (2) ikinci devrede attığı golleriyle 3-1 mağlup etti. Antalyaspor 2 hafta sonra kazanırken, Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

'de 22. hafta nefes kesen maçlarla sona ererken, alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede , sahasında 'yı 3-1 mağlup etti.

Ev sahibinin gollerini 53'te Adis Jahovic ile 59 ve 62'de kaydetti.

Kasımpaşa'nın tek sayısı 74'te 'dan geldi.

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  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 22:04
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