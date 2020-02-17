Antalyaspor 3-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 22. haftasının kapanış gününde TAV Fraport Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Akdeniz ekibi ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede rakibini Adis Jahovic ve Sinan Gümüş'ün (2) ikinci devrede attığı golleriyle 3-1 mağlup etti. Antalyaspor 2 hafta sonra kazanırken, Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.
Süper Lig'de 22. hafta nefes kesen maçlarla sona ererken, alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
Ev sahibinin gollerini 53'te Adis Jahovic ile 59 ve 62'de Sinan Gümüş kaydetti.
Kasımpaşa'nın tek sayısı 74'te Aytaç Kara'dan geldi.
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- 17.02.2020
- Güncelleme: 17.02.2020 22:04
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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