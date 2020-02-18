Gümüş Antalya!

Süper Lig'de ateş hattından çıkmak isteyen Antalya ile Kasımpaşa karşılaştı. Maça hızlı başlayan Antalya, 3'te Sinan Gümüş'le direğe takıldı. 22'de Sinan bu kez kaleci Ramazan'ı geçemedi. 25'te Jahovic'in sağ çaprazdan şutu savunmaya çarpıp oyun alanının dışına gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

GOL YAĞMURU VARDI!

İkinci yarıda ise gol şov vardı. 53'te Jahovic'le öne geçen Antalya, 59'da Sinan'ın VAR'dan verilen golüyle farkı ikiye çıkardı. Sinan, 62'de durumu 3-0'a getirdi. 74'te frikikten şık bir gol atan Aytaç skoru belirledi: 3-1. Bu sonuçla Antalya, 22 puanla düşme hattından çıktı. 6 haftadır kazanamayan Kasımpaşa ise 17'nci sırada kaldı