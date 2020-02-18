Gümüş Antalya!
Düşme hattından çıkmak isteyen iki ekibin maçında Antalya, ikinci yarıda sahne alan Jahovic ve Sinan (2) ile Kasımpaşa’yı yenip kritik bir 3 puan aldı.
Süper Lig'de ateş hattından çıkmak isteyen Antalya ile Kasımpaşa karşılaştı. Maça hızlı başlayan Antalya, 3'te Sinan Gümüş'le direğe takıldı. 22'de Sinan bu kez kaleci Ramazan'ı geçemedi. 25'te Jahovic'in sağ çaprazdan şutu savunmaya çarpıp oyun alanının dışına gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
GOL YAĞMURU VARDI!
İkinci yarıda ise gol şov vardı. 53'te Jahovic'le öne geçen Antalya, 59'da Sinan'ın VAR'dan verilen golüyle farkı ikiye çıkardı. Sinan, 62'de durumu 3-0'a getirdi. 74'te frikikten şık bir gol atan Aytaç skoru belirledi: 3-1. Bu sonuçla Antalya, 22 puanla düşme hattından çıktı. 6 haftadır kazanamayan Kasımpaşa ise 17'nci sırada kaldı
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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