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18 Şubat 2020, Salı
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Gümüş !

Gümüş Antalya!

Düşme hattından çıkmak isteyen iki ekibin maçında , ikinci yarıda sahne alan ve Sinan (2) ile ’yı yenip kritik bir 3 puan aldı.

Süper Lig'de ateş hattından çıkmak isteyen ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Antalya, 3'te 'le direğe takıldı. 22'de Sinan bu kez kaleci Ramazan'ı geçemedi. 25'te 'in sağ çaprazdan şutu savunmaya çarpıp oyun alanının dışına gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

GOL YAĞMURU VARDI!
İkinci yarıda ise gol şov vardı. 53'te Jahovic'le öne geçen Antalya, 59'da Sinan'ın VAR'dan verilen golüyle farkı ikiye çıkardı. Sinan, 62'de durumu 3-0'a getirdi. 74'te frikikten şık bir gol atan Aytaç skoru belirledi: 3-1. Bu sonuçla Antalya, 22 puanla düşme hattından çıktı. 6 haftadır kazanamayan Kasımpaşa ise 17'nci sırada kaldı

  1. 18.2.2020
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