Antalyasporlu Bahadır Öztürk en az 5 ay yok!
Antalyaspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta arka adalesinden sakatlanan ve oyuna devam edemeyen defans oyuncusu Bahadır Öztürk’ün yaklaşık 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ün sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Antalyaspor'un 25 yaşındaki genç defans oyuncusu Bahadır Öztürk, Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının ilk yarısını arka adalesindeki yırtık nedeniyle tamamlayamamıştı. Tedavisinin ardından devre arasında takımla çalışmalarına başlayan Öztürk'ün sakatlığı yeniden nüksetti. Bir süre tedavisine Antalya'da devam edilen Bahadır Öztürk, daha sonra Almanya'nın Berlin Charite Üniversitesi Tıp Merkezi'nde sağ arka adalesinden yaklaşık 1 saat süren bir operasyon geçirdi. Cerrahi Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Ulrich Stöckle tarafından ameliyat edilen Bahadır Öztürk'ün 1 hafta sonra taburcu edileceği, yaklaşık 4-6 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği ve sahalara dönüşünün 4-5 ayı bulabileceği belirtildi.
- 15.02.2020
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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