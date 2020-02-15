Antalyasporlu Bahadır Öztürk en az 5 ay yok! - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
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Antalyasporlu en az 5 ay yok!

Antalyasporlu Bahadır Öztürk en az 5 ay yok!

'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta arka adalesinden sakatlanan ve oyuna devam edemeyen defans oyuncusu ’ün yaklaşık 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

ekiplerinden 'da defans oyuncusu 'ün sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Antalyaspor'un 25 yaşındaki genç defans oyuncusu Bahadır Öztürk, Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının ilk yarısını arka adalesindeki yırtık nedeniyle tamamlayamamıştı. Tedavisinin ardından devre arasında takımla çalışmalarına başlayan Öztürk'ün sakatlığı yeniden nüksetti. Bir süre tedavisine Antalya'da devam edilen Bahadır Öztürk, daha sonra 'nın Berlin Charite Üniversitesi Tıp Merkezi'nde sağ arka adalesinden yaklaşık 1 saat süren bir operasyon geçirdi. Cerrahi Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Ulrich Stöckle tarafından ameliyat edilen Bahadır Öztürk'ün 1 hafta sonra taburcu edileceği, yaklaşık 4-6 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği ve sahalara dönüşünün 4-5 ayı bulabileceği belirtildi.

  1. 15.02.2020
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