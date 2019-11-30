Sivasspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 13. haftasında lider Demir Grup Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde 12 hafta sonunda topladığı 24 puanla büyük bir başarıya imza atarak liderliğe yükselen kırmızı-beyazlı ekip, sahaya bu statüsünü korumak için çıkıyor. 12 puanlı Kasımpaşa ise rakibini devirerek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Peki bu kritik maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Zeyir zevkinin yüksek olması beklenen karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlı ekip ligde lider konumda bulunuyor. Kasımpaşa ise topladığı 12 puanla 15. sırada yer alıyor.
SİVASSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor'un sahasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği mücadele saat 15.00'te başlayacak. Kritik maç beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Kasımpaşa ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Sivasspor (1B 1M), daha önceki 13 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda galibiyet alabilmişti (5B 5M).
Sivasspor'a konuk olduğu son Süper Lig maçını 3-0 kazanan Kasımpaşa, lig tarihinde rakibini deplasmanda üst üste iki kere mağlup edemedi (2G 4B 3M).
Süper Lig'de dört haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, Kasım 2008-Ocak 2009 arasından (beş maç) bu yana en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.
Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Kasımpaşa (1B 1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 17 karşılaşmada alabilmişti (3B 12M).
2019/20 Süper Lig sezonunun ilk 12 haftasında da gol atmayı başaran tek takım Sivasspor.
Bu sezon skor olarak geriye düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan alan ekip Sivasspor (7 puan).
Süper Lig'in ilk 12 haftasında oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan takım Sivasspor (8).
Sivasspor forması giyen Emre Kılınç, Süper Lig'de oynadığı son altı maçta da gol katkısı yapmayı başardı (3 gol & 4 asist).
Kasımpaşa oyuncusu Aytaç Kara'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Sivasspor (3).
Süper Lig'de Kemal Özdeş ile karşılaştığı yedi maçın beşini kazanan Rıza Çalımbay (1B 1M), tek yenilgisini son iç saha karşılaşmasında aldı (Trabzonspor 2-5 Kasımpaşa).
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01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Sivasspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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