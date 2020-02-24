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24 Şubat 2020, Pazartesi
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idari yöneticisi vefat etti

Kasımpaşa idari yöneticisi Nursal Bilgin vefat etti

'in 23. haftasının kapanış maçında sahasında Denizlispor'u ağırladı. Mücadelede dakikalar 65'i gösterirken protokol tribününde Kasımpaşa idari yöneticisi fenalaştı. Bilgin kalp krizi şüphesiyle sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nursal Bilgin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu.

idari yöneticisi , lacivert-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

'in 23. haftasında Stadı'nda oynanan maçı tribünden izleyen Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı.

Şelli'nin bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı Nursal Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada oyun, hakem Atilla Karaoğlan tarafından bir süre durduruldu.

Bilgin'in hastaneye kaldırılmasını Kasımpaşalı futbolcular endişeyle izledi.

Kasımpaşa Kulübü'ne Nursal Bilgin'den acı haber geldi. Hayatının büyük kısmını Kasımpaşa'ya adayan Nursal Bilgin vefat etti.
''SEVDİĞİMİZ İNSANI KAYBETTİK''
Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, Nursal Bilgin'in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Sevdiğimiz insanı kaybettik. Geldiğimden beri 3 haftadır günün neredeyse 20 saatini birlikte geçirdiğimiz abimizdi. Şu anda maçla ilgili konuşmanın anlamı yok.'' dedi.

''HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN''
Denizlispor T.D. Bülent Uygun: Bir takım uğruna, canını bile verebilecek seviyede insanlar var, böyle değer veriliyor. Bunun değerini anlamamız lazım. Nursal Bilgin'i, delikanlı bir ağabeyimizi kaybettik, hepimizin başı sağolsun.

Mustafa Yumlu: Maç sırasında kalp krizi geçiren Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursel Bilgin'in vefat ettiği yönünde haber aldık. Allah rahmet eylesin.





  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 24.02.2020 22:44
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